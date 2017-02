Virgin Tonic : Le top 3 des objets qu'on garde mais dont on se sert JAMAIS !

On en parlait ce matin dans Virgin Tonic, tout comme de cet objet révolutionnaire qui prévient quand on sent mauvais, voici le top 3 des objets absolument inutiles qu'on garde chez nous envers et contre tout ! Et visiblement, on a du mal à se séparer de certains objets... En tête de classement, il y a l'appareil photo devenu un peu obsolète depuis les smartphones. Vient ensuite notre vieux portable qu'on garde au cas ou l'actuel tombe en panne... Pour finir, on retrouve l'imprimante en troisième position même si on a jamais d'encre dedans !

1. L'appareil photo

2. Un ancien portable

3. Une imprimante