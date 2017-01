Virgin Tonic : Le top 3 des métiers qui font rêver les Français !

Pompier, avocat, médecin ? Les rêves d'enfants en matière de métiers sont nombreux ! Mais qu'en est-il des adultes ? Un sondage CSA réalisé pour Direct Matin nous révèle quelles sont les carrières qui font le plus rêver les Français et on aurait pas forcément parié sur ce top 3. Si pour 13% des Français, être médecin est le top du top, 10% répondent "vétérinaire" à cette question. Sur la troisième marche du podium des jobs qui font rêver, on retrouve celui d'acteur ou actrice avec 9% des suffrages... Suivent ensuite les chefs d'entreprise (8%), les enseignants ( 8%), ingénieurs (8%), sportifs (7%), président de la république (5%), avocats (5%) et les astronautes (5%).

1. Médecin (13%)

2. Vétérinaire (10%)

3. Acteur/actrice ( 9%)

Par contre, les métiers de policier et de militaire ne rencontrent pas du tout le même succès ! "Les policiers ont traditionnellement une image contrastée au sein de la population française. Le métier de militaire est plus valorisé, mais il ne fait pas rêver pour autant, car il est associé aux contraintes et à l’exposition au risque" explique Yves-Marie Cann. Même chose pour le métier de commerçant, seulement cité par 3% des sondés... Mais pas pire que ces 3 métiers qui ruinent un couple !