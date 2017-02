Virgin Tonic : Le sein de Britney Spears dévoilé en plein concert !

Brit­ney Spears, dont voici le premier trailer du biopic Lifetime, aime se la jouer sexy sur Instagram. Mais elle n'en demandait pas tant lors de son concert de Las Vegas ce 1er février nous apprend 20 minutes. En pleine chorégraphie sur son tube "Work Bitch", voilà que la bretelle gauche de son body la laisse tomber et dévoile son sein au public... Evidemment, les personnes présentes se sont encore plus enflammées devant cette apparition surprise... Oops dirait-on !

BRITNEYS TITTY POPPED OUT YALL RT FOR GOOD LUCK pic.twitter.com/NMP86ZBklh — ItsSally (@SalSpearsz) February 2, 2017

Et là, Britney Spears a bluffé tout le monde. Elle ne s'est pas laissée déconcentrer le moins du monde. On peut voir la chanteuse qui continue sa chorégraphie comme si de rien n'était ! Si ça, ce n'est pas du professionnalisme ! On en connaît en tout cas quelques uns qui risquent de réserver des billets pour les concerts de résidence de Britney Spears, inspirée par Selena Gomez pour son dernier album, en espérant que ça se reproduise !