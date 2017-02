Virgin Tonic : Le rêve ! Il bat le record du plus grand nombre de feux verts enchaînés

Tous ceux qui se sont déjà retrouvés coincés au feu rouge le savent, c'est une vraie plaie ! Alors quand on sait qu'un chauffeur Uber a enchaîné 236 feux verts d'affilée sans avoir à se retrouver coincé, ça nous fait forcément un peu rêver... Noah Forman a même battu le record du monde dans le domaine dans les rues de Manhattan, New York ! Le chauffeur VTC nous prouve qu'il connaît bien sa ville de nuit avec cette course aux feux verts à regarder ci-dessous... Encore mieux que ce pilote de rallye qui rattrape son cambrioleur après une course poursuite...

Comme nous l'apprend Autoplus, il bat ainsi le "record du monde de feux verts traversés consécutivement" qui était jusqu'alors de 100 feux verts enchaînés... Une course effrénée réalisée en seulement 26 minutes ce 26 décembre 2016 dans les rues de New York. Figurez-vous que le recordman n'était même pas fier de sa performance, il "espérait pousser le record jusqu'à un nombre plus important comme 500 feux verts". Il n'y a plus qu'à !