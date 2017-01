Virgin Tonic : Le premier mot d'un bébé dépend avant tout de ce qu'il voit

Lorsqu'un bébé arrive dans la famille, on en tombe vite amoureux : ses moindres faits et gestes sont admirés et le plus petit gazouillis peut devenir un mot (souvenez-vous de Rachel et du mot "Gleba" dans Friends). Alors que l'on a tendance à croire que ce sont les sons que bébé entend qui le poussent à parler, il faut savoir que cela est complètement faux. En fait, il semblerait que la vue soit importante dans le processus.

Selon Terra Femina, ce n'est pas ce qu'un bébé entend qui compte mais bien ce qu'il voit. S'il voit sa mère souvent, il aura bien évidemment tendance à dire "maman" en premier, donc. Alors si vous aussi, vous avez profité du 31 décembre pour concevoir votre futur bébé (le réveillon étant la soirée favorite des coules), vous saurez à quoi vous en tenir à l'avenir !