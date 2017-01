Virgin Tonic : Le pire ennemi de l'homme est la ...

... BRAGUETTE ! En effet, d'après une étude américaine publiée dans le British Journal of Urology, la fermeture éclair est carrément l'ennemi numéro 1 de l'homme ! Non, ce n'est pas une blague. Le zip de pantalons est le plus grand danger pour les parties génitales de l'homme devant la selle de vélo. Figurez-vous que pas moins de 17 616 hommes ont dû être conduits aux urgences en 2012 en raison d'un accident de fermeture éclair, qui figure parmi ces douleurs atroces qui font un mal de chien...

Un accident de fermeture éclair est heureusement rarement grave même s'il est déjà arrivé de devoir circoncire un patient... Ce dont il faut le plus se méfier, c'est de l'infection : "Il est important, une fois que vous êtes libéré de la fermeture éclair, de bien laver la blessure et d'utiliser un désinfectant. Et gardez un œil dessus" expliquent les scientifiques. Peut-être que vous aurez plus envie de porter des pantalons à boutons, comme préconisé par les chercheurs (en plus de sous-vêtements moulants).