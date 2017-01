Virgin Tonic : Le père du Kinder Surprise est mort le 29 décembre dernier

Quel que soit notre âge, nous avons tous un souvenir avec un Kinder surprise. Que ce soit le plaisir de trouver la surprise, le goût du chocolat et ou la crise de nerfs inévitable à cause d'un jouet qui nous résiste, nous avons tous des souvenirs avec les Kinder Surprise. Mais depuis le 29 décembre dernier, le monde des bonbons et des chocolats est en deuil - le père du Kinder Surprise est mort. Et ce matin, on en parle dans le Virgin Tonic.

William Salice s'est éteint à 83 ans dans le Nord de l'Italie. Sachez que dans les années 70, il a cherché un moyen de lutter contre la tendance des oeufs de Pâques et que c'est justement ce qui a donné naissance aux Kinder Surprise. Et ce fut un succès : "Ferrero a vendu des milliards d'œufs Kinder en plus de 40 ans -100 millions par an rien qu'en France", note BFMBusiness : "L'inventeur c'est Ferrero, moi j'ai juste été l'exécutant matériel", a déclaré William Salice. En tout cas, il aura bercé notre enfance !