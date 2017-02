Virgin Tonic : Le menu des Oscars 2017 a été dévoilé !

Si on apprenait que les films d'action faisaient grossir, ce n'est pas vraiment une inquiétude qu'auront les invités aux Oscars 2017. D'ailleurs, on sait ce que vont manger vos acteurs préférés ce dimanche, juste après la prestigieuse cérémonie ! Alors une idée ? Et bien pour satisfaire les stars présentes le 26 février au buffet du Governors Ball durant l'After Party des Oscars, le chef étoilé Wolfgang Puck a vu grand ! Pour ses 1500 prestigieux invités, son repas tiendra sur trois pages d'apéritifs, hors-d'œuvre, assiettes chaudes, entrées froides et autres desserts sucrés. Les stars pourront se délecter de repas classiques tels que du saumon fumé, des mini-burgers, du tartare de thon, des mac and cheese ou de multiples salades.

Mais ils auront également à disposition du pop corn à la truffe et à la poudre d'or, de la pomme de terre au caviar ou de la soupe à la truffe noire, ainsi qu'un bar à sushis. Pour finir, ils auront le choix entre des macarons de toute sorte, de nombreuses glaces, des éclairs, des gâteaux aux fruits exotiques, des tiramisus, meringues, des cookies etc. Pour accompagner tous ces plats, 2 200 bouteilles de vin et 1 400 de champagne seront servies aux invités pendant toute la nuit des Oscars ! Alors, que pensez-vous de ce menu ?