Virgin Tonic : Le corps humain contient de l'or !

Pour empêcher leur corps de vieillir certains sont prêts à tout, même à s’injecter du sang jeune ! Oui c’est hyper glauque on vous l’accorde, et surtout dangereux, ça va de soi. Surtout que le secret pour ne pas vieillir, c’est de prendre soin de son précieux corps. Et quand on dit précieux, on pèse nos mots. En effet, comme la croûte terrestre, notre organisme contient la plupart des métaux : du fer, du cuivre, du zinc et même de l’or ! Ce phénomène s’explique tout simplement par notre alimentation, comme nous l'explique E=M6. Les légumes, les fruits, les céréales ou encore la viande sont imprégnés des métaux contenus dans la terre et par conséquent, les amènent dans notre corps lorsque nous les consommons. Le sang se charge ensuite de distribuer le métal précieux à notre organisme, jusque dans nos cheveux. Le concept de richesse intérieure prend soudain tout son sens !

Cependant, pas la peine de s’emballer trop vite, ce n’est tout de même pas le début de la richesse. Nous consommons évidement de l’or en (très) petite quantité et un corps humain de 70kg ne possède en moyenne que 0,2mg d’or dans ses cheveux, soit 0,87 centime… Et oui, il va falloir économiser un petit moment pour augmenter votre trésor personnel… Pour la petite histoire, la maitresse d’Henri II Diane de Poitiers avait dans sa chevelure une concentration d’or 500 fois plus importante que la moyenne. La légende dit qu’elle buvait chaque jour une solution d’or potable pour conserver sa jeunesse. On ne vous conseille pourtant pas de tenter l’expérience : le mieux pour rallonger l’espérance de vie, c’est de passer du temps avec sa maman ! Et ça, c’est la science qui le dit.