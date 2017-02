Virgin Tonic : Le 27 février synonyme de malchance ? Il faut croire !

Quand vient le vendredi 13, il y a deux catégories de personnes : d'abord, on retrouve les gens qui pensent que le vendredi 13 est le pire jour de l'année et ensuite, ceux qui s'en fichent. Ce matin, le Virgin Tonic a choisi de vous demander ce qui était pour vous une bonne journée mais ça, c'était avant d'évoquer le 27 février. Parce que croyez-le ou non, nous entrons dans une période de malchance.

A partir du 27 février, mieux vaut donc raser les murs. Si vous êtes du genre à être superstitieux, sachez que cette fin de mois n'est pas la plus brillante. On ne saurait pas exactement dire pourquoi mais selon certains (et selon Camille), ce serait universel. Pour l'heure, hormis la météo, il n'y a rien à signaler puisque ce matin, le Virgin Tonic a offert un an de loyer à quatre auditeurs chanceux !