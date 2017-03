Virgin Tonic : Lays vous offre un million de dollars pour votre créativité

Il y a quelques semaines, on vous parlait de la boîte de chips la plus chère du monde. Et bien grâce à Lays, vous aurez peut-être bientôt la possibilité d'en acheter des milliers ! Si vous aimez les chips et l'argent, ce concours annuel organisé par Lays va vous rendre totalement dingue ! Si vous souhaitez tenter votre chance de remporter un million de dollars, lisez attentivement !

Le principe est assez simple. Lays souhaite récompenser votre créativité et vous donne la chance de gagner un million de dollars en créant votre propre saveur de chips ! Ce concours a d'ailleurs donné naissance à la saveur gingembre wasabi, entre autres. Alors, une idée ? Ce qui est certain, c'est que la réflexion en vaut la peine !