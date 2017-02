Virgin Tonic : Laure coincé dans le parcours des chefs, Nico est qualifié !

C'est la toute première épreuve de ce Virgin En Cuisine spécial, à suivre en live sur VirginRadio.fr, Facebook Live et Dailymotion ! Et évidemment, Laure, Ginger, Nico du Bureau et Clément l'Incruste n'ont pas été épargnés pour cette épreuve aux allures de Koh Lanta... Camille le promet, ça ne va pas être facile. Chose promise, chose due : c'est la grosse lutte pour tout le monde. Si Ginger, Clément et Nico s'en sortent pas mal, c'est la cata pour Laure qui reste complètement coincée dès le début...

Bravo à @NicoShowri qui gagne cette 1ère épreuve de fou !!!! #VirginCuisine pic.twitter.com/ONqehsTk4Q — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) February 10, 2017

Et c'est Nico qui est qualifié automatiquement en demi-finale. Laure, Ginger et Clément devront s'affronter dans une épreuve de la dernière chance dans la mystérieuse Dark Room. Ils devront alors deviner le plus d'aliments dans le noir. Celui qui y arrive le moins se verra éliminé directement... A votre avis, ce sera qui ? Suspense sans fin. N'oubliez pas, suivez leurs aventures sur Facebook Live ou encore DailyMotion !