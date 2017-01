Virgin Tonic : La SNCF se lance dans l'illimité

Bonne nouvelle ! Si vous passez votre vie dans le TGV, dans le TER ou dans n'importe quel train circulant sous les couleurs de la SNCF, sachez que la carte TGV Max est faite pour vous. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, cette fameuse carte vous permet de voyager en illimité via la SNCF et ce, pour 79 euros par mois. Bien sûr, il faut respecter certaines conditions, comme ne pas voyager aux heures de pointe ou avoir entre 16 et 27 ans.

Ceux qui y trouveront un avantage seront sûrement ceux qui voyagent le plus souvent (pour leur travail ou pour visiter leur famille, par exemple). Visiblement, la carte a eu du succès puisque la SNCF en a vendu près de 10 000 en une journée. Après le wi-fi gratuit dans les trains, la SNCF semble tout faire pour contenter ses voyageurs !