Virgin Tonic : La nuit de la Saint Sylvestre, les couples font plus l'amour !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle du Nouvel An et des couples qui fêtent la nouvelle année à leur façon. Selon une étude réalisée par l'Institut National d'études démographiques et relayée par Terra Femina, la nuit du 31 est la nuit la plus féconde de l'année. Vous êtes nés fin août ou début septembre comme Camille ? Ne cherchez plus, vous êtes un enfant du 31 !

Visiblement, les couples aiment démarrer la nouvelle année du bon pied. Bien sûr, tout le monde n'a pas eu un très bon premier janvier (parce que tout le monde ne peut pas être toujours satisfait). Résultat, pendant que certains concevaient leurs futurs enfants, d'autres attendaient un train qui n'est jamais venu à cause d'une panne de réveil..