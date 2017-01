Virgin Tonic : La meilleure application du monde est française !

Dans la vie, il y a un peu de chance, mais beaucoup de talent. Si on peut parler de chance pour ce jeune homme qui a tout misé sur un numéro et a fait exploser la banque, le hasard n'a aucun rôle à jouer pour les ingénieurs de l'entreprise Myscrip, couronnés au CES de Las Vegas hier. Ils ont reçu le prix de la meilleure appli au concours Mobile App Showdown pour Nebo !

Si vous n'avez jamais entendu parler de cette appli, Nebo vous donne la possibilité ingénieuse de prendre des notes sur votre support high tech (portable, tablette, ordi etc...) avec un stylet. Puis, grâce à un système capable de traiter et transformer des mots dans 60 langues ainsi que des expressions mathématiques et des diagrammes, il convertit le contenu en fichier word ! L’appli, lancée l’été dernier, aurait déjà été téléchargée 500.000 fois ! Bravo à eux !