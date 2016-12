Virgin Tonic : La matinale vous souhaite de joyeuses fêtes et revient le 2 janvier 2017

La team Virgin Tonic est partie en vacances vendredi dernier, et c'est désormais au tour de Camille Combal de profiter de congés bien mérités. Virgin Tonic sera de retour à l'antenne le 2 janvier 2017 mais si vous adorez l'émission, vous allez encore pouvoir vous régaler en cette fin d'année. On vous donne ainsi rendez-vous du jeudi 22 au vendredi 23 décembre entre 6 et 10h pour une matinale animée par Pierre-Alex. Ce sera ensuite au tour de Lionel, du lundi 26 au vendredi 30 décembre de vous réveiller chaque matin avec la matinale entre 6h et 10h

Il s'en est passé des choses cette année dans la matinale, entre l'allongement de l'émission, le déménagement suivi d'une crémaillère complètement déjantée, le virgin tonight et sa pyjama party XXL ou encore le live en direct du Levi's Store parisien ! On compte donc sur Camille Combal, Laure, Clément, Pauline, Nico et Ginger pour revenir avec un Virgin Tonic encore plus cool en 2017 !