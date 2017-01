Virgin Tonic : La majorité des femmes préfèrent les poignées d'amour aux muscles

On dit souvent que les femmes préfèrent les hommes bien bâti et accros à la salle de sport. Pour plaire à ces demoiselles il faut avoir un corps parfait et être musclé comme Hercule. Messieurs rassurez-vous et sachez que tout cela n'est qu'un mythe ! En effet, après la sortie du film "Nos Pires Voisins" avec Zac Efron et Seth Rogen, une étude faite sur 100 femmes britanniques a démontré que leur choix ne se posait pas en majorité sur celui que vous pensez. Si les femmes sont plus pour les relations libres que les hommes, il semblerait qu'elles ne craquent pas pour celui ayant le corps le plus parfait et que monsieur muscles ne fasse pas l'effet escompté !

Zac Efron et Seth Rogen

En effet selon cette même étude, 58% des femmes préféreraient les hommes aux poignées d'amour plutôt que ceux aux corps musclés. Le panel féminin a dû également dresser le portrait de l'homme parfait et ce n'est pas les physiques musclés à la Daniel Craig mais plutôt ceux de Robbie Williams ou Leonardo Dicaprio qui ont remporté le plus de voix ! Si on sait combien de célibataires il y a en France, ce nombre risque de diminuer maintenant que vous savez, messieurs, qu'il n'y a pas besoin d'être un athlète pour plaire ! 74% de ce même panel affirme en effet qu'elles se sentiraient mal à l'aise de se dévêtir devant un homme trop beau. Les femmes craquent donc plus devant un bon dessert que devant les tablettes de chocolat des hommes !