Virgin Tonic : La La Land, Moonlight... le palmarès de la cérémonie

Après son triomphe aux Golden Globes et aux Césars, nous pensions tous qu'Isabelle Huppert repartirait avec un Oscar. Mais avec près de 14 nominations, La la Land a tout raflé sur son passage - y compris l'Oscar de la meilleure actrice pour Emma Stone. Si vous n'avez pas eu le courage de veiller toute la nuit pour suivre la cérémonie en direct, voici un petit recap' du palmarès de cette nouvelle édition des Oscars.

Meilleur Film - Moonlight

Meilleur Acteur - Casey Affleck, Manchester By The Sea

Meilleure Actrice - Emma Stone, La La Land

Meilleur Film en langue étrangère - Le Client

Meilleur Film d'Animation - Zootopie

Meilleur Acteur Secondaire - Mahershala Ali, Moonlight

Meilleure Actrice Secondaire - Viola Davis, Fences

Meilleur Film Documentaire - O.J, Made in America

Meilleur Réalisateur - Damien Chazelle, La La Land

Meilleure Musique de Film - La La Land

Meilleur Scénario - Manchester By The Sea

Meilleure Chanson Originale - City Of Stars

Comme prévu, La La Land a fait impression. On note également le triomphe de Casey Affleck, sacré meilleur acteur pour Manchester by the Sea.