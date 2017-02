Virgin Tonic : La France arrive 50ème dans ce classement, et ce n'est pas glorieux !

Si 17% des français admettent oublier quelque chose d'essentiel quand ils sont en retard, ce chiffre illustre bien quelques mauvaises habitudes concernant l'hygiène chez les français ! Selon une étude très sérieuse de Win Gallup International portant sur 63 pays, les Saoudiens sont la population qui se lave le plus systématiquement les mains à la sortie des toilettes. Au contraire, les chinois sont ceux qui y pensent le moins. La France arrive en 50ème position et comme on le précisait dans notre titre, ce n'est pas glorieux du tout !

62 % des personnes françaises interrogées assurent se laver les mains de manière automatique après être allées aux toilettes, contre 97 % pour l'Arabie Saoudite. "Se laver les mains après être allé aux toilettes est une bonne pratique en terme d'hygiène qui doit être davantage diffusée pour améliorer la résistance aux maladies", déclare Erwan Lestrohan, directeur d'études chez BVA Opinion en charge de cette enquête en France.