Virgin Tonic : La foudre, les roux et le foot dans les news pour briller à la machine à café

Si le Virgin Tonic vous accompagne chaque matin en rire et en douceur pour affronter vos journées de travail, Camille et l'équipe se chargent également de vous donner quelques informations souvent méconnues du grand public. C'est le moment pour vous de briller à la machine à café avec des news qui vont vous faire éviter des sujets comme la pluie et le beau temps, ou presque ! Au programme, les roux, la foudre, la reine d'Angleterre et les amis !

Croyez-le ou non, sachez que les personnes rousses ne représentent qu'une infime partie de la population mondiale. Seulement 1% de la totalité des humains sont roux !

Les hommes sont beaucoup plus frappés par la foudre que les femmes. Aucune raison n'a encore été confirmée même si certains disent que ce chiffre dépendrait de la présence plus accrue des hommes sur les terrains de foot, là où la foudre a tendance à le plus frapper. Pourquoi pas...

Au Royaume-Uni, sachez que tous les signes, ainsi que les dauphins et de nombreux autres animaux appartiennent entièrement à la Reine d'Angleterre... Improbable !