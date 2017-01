Virgin Tonic : La couleur de votre chambre en dit beaucoup sur vos rapports sexuels !

Si vous hésitez entre plusieurs couleurs pour votre chambre, cette étude pourrait bien influencer votre choix ! Menée par la chaîne de magasins britanniques Littlewoods, elle démontre en effet que la couleur dominante de votre chambre peut influencer la fréquence de vos rapports sexuels (d'ailleurs les femmes pensent plus au sexe qu'on le pense, c'est la science qui le dit)... Pour arriver à ces conclusions, plus de 2000 personnes ont révélé la couleur majoritaire de leur nid d'amour. Et voilà, il y a des couleurs visiblement plus propices que d'autres aux parties de jambes en l'air !

1. Chambre violette : 3,49

2. Chambre rouge : 3,18

3. Chambre bleu ciel : 3,14

C'est le violet qui remporte le plus de succès niveau couleur qui provoque une plus grande fréquence de rapports sexuels, suivi par le rouge et le bleu ciel... Par contre, oubliez le gris. C'est la couleur qui stimule le moins les couples selon l'étude. Néanmoins, en parlant de gris, ça marche à fond pour les cheveux de ces messieurs, qui font un carton auprès de la gent féminine...