Virgin Tonic : La chaussure qui commande des pizzas est là !

Merci Pizza Hut ! Parce que nous ne pouvons pas vivre sans pizzas, toutes les occasions sont bonnes pour en commander : de la flemme de faire à manger à la soirée télé entre potes. Et la bonne nouvelle, c'est que Pizza Hut n'a de cesse de repousser le progrès. A l'occasion, du March Madness ( un tournoi de Basket très prisé), la chaîne a eu l'idée révolutionnaire d'imaginer des baskets qui permettent de commander des pizzas.

Comment ça marche ? Si vous possédez les fameuses baskets signées Pizza Hut, il vous suffit d'installer l'application Pie Tops sur votre smartphone. A partir de là, vous pouvez commander la pizza de votre choix et après avoir appuyé sur la languette, votre pizza sera en chemin. Cette idée, nous la devons à Droga5 et l'artiste Dominic Chambrone. Malheureusement, il n'y en a que 64 paires et ces dernières ont été offertes à des influenceurs. Mais on ne lâche rien : un jour, peut-être ! Pour se consoler, on mise tout sur les distributeurs de pizzas.