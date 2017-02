Virgin Tonic : La calvitie est héréditaire et... vient de votre mère !

Perdre ses cheveux, c'est un enfer. La calvitie est le pire ennemi des hommes et malheureusement, il n'y a pas grand chose qu'ils puissent faire pour la contrer. Or, une étude publiée dans Le Monde semble nous apprendre d'où vient la calvitie. Peut-être le savez-vous déjà mais ce phénomène serait héréditaire ! Pire, elle viendrait en réalité de la mère ! Pour en venir à un tel résultat, les chercheurs de l'université d'Edimbourg ont fait des recherches sur 52 000 hommes.

Au final, les chercheurs sont parvenus à déterminer et analyser près de 200 gènes en rapport avec la calvitie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement le patrimoine génétique de la mère qui joue dans la calvitie et qui influence la perte de cheveux. Résultat, la science va pouvoir innover et proposer des traitements plus efficaces ! Décidément, les hommes n'ont pas de chance : ils sont souvent touchés par la calvitie et en plus de ça, une étude voudrait qu'en vieillissant, ils soient plus infidèles.