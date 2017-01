Virgin Tonic : L'infidélité fait maigrir !

Vous le savez, tout est bon à étudier. Pas plus tard que ce matin, une étude signée eDarling répertoriait les surnoms préférés des européens en couple. Et maintenant, nous continuons dans cette lignée. Sauf que cette fois, c'est un peu moins mignon. En effet, une étude atteste que l'infidélité ferait maigrir. En fait, les hommes infidèles perdraient entre 3 et 4 kilos et 50% des hommes interrogés confirment cette théorie.

Pour expliquer ce phénomène, on retrouve plusieurs facteurs. Déjà, il y aurait le stress de se faire prendre et surtout, l'adrénaline provoquée par l'interdit. Le cumul des deux serait bien plus efficace qu'un régime classique. Selon Vie Actuelle, le fait que le taux d'adrénaline, de cortisol et de sérotonine augmentent aiderait à brûler quelques calories. Ajoutez à ça les galipettes qui valent entre 100 et 300 calories et vous obtenez un régime efficace. Mesdames, vous savez quoi faire pour vérifier que votre ne vous trompe pas ; surveillez sa ligne ! Et bien sûr, la réciproque s'applique.