Virgin Tonic : L'horreur ! On passe deux mois de sa vie à chercher ça...

C'est l'indicateur de temps qui fait très très mal (mais l'info pipi des piscines n'est pas mal non plus). Oui, on passerait environ deux mois de notre vie à chercher nos clés selon une enquête Ipsos. En moyenne, ça fait 2h30 par mois à fouiller le fond de son sac, sa voiture ou ses poches... Selon l'enquête réalisée pour la société d'objets connectés Wistiki, 86% des français affirment avoir déjà perdu du temps à rechercher ces petites coquines. 7% des Français ont même fait appel à un serrurier parce qu'ils avaient oublié leurs clés d'appart... à l'intérieur !

Une perte qui serait source de stress pour 53% des personnes interrogées. Pourquoi ? Parce que cette recherche effrénée a souvent lieu alors qu'on est en retard (ce ne serait pas drôle sinon). 12% ajoutent avoir déjà été en retard pour cette raison ! 4% des Français auraient même raté un voyage. Les clés figurent d'ailleurs parmi les objets les plus perdus (61%) suivies par le téléphone (59%), les gants, bonnets et écharpes (41%). Des pertes qui ont très souvent lieu après une soirée nocturne pour 25% d'entre nous ! Sans doute un des signes qui montrent qu'on a trop bu.