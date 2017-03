Virgin Tonic : L'astuce pour rafraîchir votre vin qui va changer votre vie !

Enfin ! Les soirées en terrasse approchent à grands pas et quoi de mieux qu'un verre de vin blanc ou de rosé pour se désaltérer. L'astuce révélée par Ginger dans le Virgin Tonic risque bien de changer votre vie ! En effet, le vin, bon pour la mémoire avec les cacahuètes, peut vite mal tourner s'il reste trop au chaud. Même si on met la bouteille au frais, il est plus difficile de garder le verre à la température idéale afin de siroter tranquille son petit vin. Il suffirait d'avoir des grains de raisin blanc glacés pour y arriver !

Ainsi, il faut passer les grains de raisin sous de l'eau, les mettre au congélo pendant une heure. Ensuite, plus qu'à les mettre dans son verre de vin blanc ou de rosé. Votre verre sera au frais mais pas gâché. En plus, c'est plutôt joli ! Plus qu'à profiter de ce moment avec modération évidemment. Et pour être sûr de passer un bon moment, voici Viensprendrelapéro, le site pour un moment apéritif au top.