Virgin Tonic : L'application qui transforme les politiques en tamagotchis existe au Pays-Bas !

Souvenez-vous de ce célèbre jeu japonais tamagotchi qui consistait à s'occuper d'un animal de compagnie virtuel en lui donnant à manger, le laver et le soigner pour qu'il vive le plus longtemps possible. Il semblerait que le jeu en ait inspiré certains. En effet, une émission de télévision a lancé une application mobile nommée "Kamergotchi" où l'utilisateur devra s'occuper des candidats aux prochaines élections législatives. Après avoir découvert "Mend" qui permet de se remettre d'une rupture, c'est désormais à "Kamergotchi" qui est la contraction de "tamagotchis" et de "Tweede Kamer", la chambre basse du Parlement néerlandais, de faire dans l'originalité

Kamergotchis, la nouvelle application qui cartonne au Pays-Bas

Le but du jeu est de nourrir, donner de l'amour et de l'attention à un homme ou une femme politique pour qu'il ne finisse pas oublié. S'il est oublié il mourra. L'application choisit de manière aléatoire parmi l'un des 17 plus gros partis sur les 28 qui se présentent, à donner au joueur. L'application fait actuellement fureur au Pays-Bas puisqu'elle a été téléchargée déjà près de 750.000 fois ! Si la meilleure application du monde est française on ne peut s'empêcher d'adorer l'idée ! Le jeu affirme qu'il est "idéal pour le citoyen concerné" qui n'a "jamais autant eu d'influence politique". L'application est également mise à jour en fonction de l'actualité politique et le joueur reçoit souvent des messages liés aux dernières déclarations de l'homme ou la femme dont il s'occupe.