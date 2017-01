Virgin Tonic : Kanye West, Scarlett Johansson, que s'est il passé sur la planète People pendant les vacances ?

Vous rentrez de vacances et vous avez complètement décroché des news People ? Dans le Virgin Tonic, on aime vous tenir informés. Du classement des personnalités préférées des français à la nouvelle couleur de cheveux de Kanye West, on a rassemblé le meilleur pour vous.

D'abord, notez que le classement Ifop des personnalités favorites des français est tombé. Sans grande surprise, on retrouve Omar Sy en première position. Une fois de plus, l'acteur est dans le coeur des français ! Notez aussi la présence de Jean Jacques Goldman et de Simone Veil. Aussi, le judoka Teddy Riner s'y trouve.

Scarlet Johansson a généré le plus d'argent en 2016

Qui est l'actrice qui a généré le plus d'argent en 2016 ? Eh bien, c'est Scarlett Johansson. Attention, cela ne veut pas dire qu'elle est l'actrice qui a le plus gagné ! Par contre, elle peut se vanter d'avoir rapporté 1 200 000 000 euros à l'industrie du cinéma.

Kanye West et ses cheveux roses

Autre nouvelle importante, Kanye West et sa coupe de cheveux. Il fait parler de lui depuis quelques semaines, en raison de son hospitalisation. Il se murmure même que les choses ne vont si bien que cela avec Kim Kardashian. Or, le rappeur s'est affiché avec une coupe de cheveux qui n'est pas passée inaperçue - il s'est teint les cheveux en rose.

Drake a officialisé son couple avec J LO

Enfin, Drake a provoqué la surprise en officialisant son couple avec Jennifer Lopez. C'est Rihanna qui va être contente !