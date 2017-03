Virgin Tonic : Justin Bieber et Leonardo DiCaprio dans les news People de la matinée

Décidément, Justin Bieber n'a pas fini de faire parler de lui. Actuellement en tournée pour son Purpose Tour, le chanteur de canadien était ce week end en Australie. De passage à Melbourne, il s'est octroyé du temps libre - et on le comprend. Arrivé devant un glacier, le chanteur s'est retrouvé avec des fans. Parce qu'il ne voulait pas les vexer, il a accepté de dicuter avec elles en leur précisant bien qu'il ne voulait pas faire de selfie. Le souci, c'est que l'une d'elles a tout de même tenté sa chance - ce qui a déplu au chanteur : "Tu violes ma vie privée, non je ne veux pas faire une photo. Regarde-toi, tu me dégoûtes", at-il lancé avant de remonter dans sa voiture. Plus tard, la mère de la jeune fille a déclaré au journal The Herald Sun que sa fille avait "pleuré toutes les larmes de son corps. Elle mourait d'envie de le rencontrer et il l'a humiliée".

De son côté, Leonardo DiCaprio s'est trouvé un nouveau combat à mener. On le savait très engagé pour l'environnement mais visiblement, ce n'était pas suffisant : l'acteur vient d'investir dans une entreprise qui produit du poisson surgelé provenant de la mer durable. Le Bar rayé, le barramundi, le poisson chat et la truite sont des poissons élevés dans des conditions durables. Et c'est justement pour ça que l'acteur a choisi l'entreprise LoveTheWild. "Les estimations montrent que la population terrestre approchera les 9 milliards en 2050, mettant une pression immense sur nos ressources alimentaires naturelles. Les produits de la mer sont la première source de protéine pour presque un milliard de personnes, mais le changement climatique, l’acidification et la surpêche engendre une pression accrue sur nos océans et la nature", a expliqué l'acteur dans un communiqué. Ah, si tout le monde pouvait être comme Léo !