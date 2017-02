Virgin Tonic : Johnny Depp est ruiné !

Johnny Depp, dans les Animaux Fantastiques 2, est dans le collimateur du créancier The Management Group, qui a déposé plainte ce mardi contre lui. Avec un mode de vie délirant, l'acteur serait en effet presque ruiné... Selon The Management Group (TMG), la star aurait dépensé en moyenne 2 millions de dollars par mois pendant les 20 dernières années ! Mais comment est-ce possible ? Johnny Depp a entre autres acheté 14 maisons, dont un château en France avec terrain de plus de 18 hectares, plusieurs propriétés à Los Angeles ou une ferme avec chevaux dans le Kentucky. La plainte nous apprend aussi qu'il a "payé plus de 3 millions de dollars pour faire tirer d’un canon, spécialement construit pour l’occasion, les cendres de l’excentrique auteur Hunter Thompson au-dessus d’Aspen, dans le Colorado".

Mais ce n'est pas tout, Johnny Depp a aussi acheté un yacht pour 18 millions de dollars et 45 voitures de luxe. Il a aussi une passion pour le vin assez dévorante, qui lui coûte 700 000 dollars par mois... L'acteur a également un avion privé et 40 personnes à son service. Comme si ce n'était pas assez, il collectionne l'art, avec environ 200 oeuvres d'art de Klimt ou Warhol et 70 guitares. Johnny Depp n'a pas commenté mais a porté plainte contre TMG, à qui il réclame 25 millions de dollars pour mauvaise gestion de ses finances. Aïe... On espère que Pirates des Caraïbes 5, dont voici la première bande annonce de "Dead Men Tell No Tales", lui renflouera les caisses.