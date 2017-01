Virgin Tonic : #JeSuisLeRoiDuMondeQuand, le best of Twitter

Même si nous n'avons jamais mis un pied sur le Titanic (rediffusé il y a peu sur TF1, d'ailleurs) et même si nous n'avons jamais hurlé que nous étions les rois du monde en étant au dessus de l'océan, on s'est déjà senti tout comme. Quand on se gare sans manoeuvrer pendant des heures, quand on trouve la dernière bouteille de soda au fin fond rayon comme Laure... les occasions ne manquent pas. Sur Twitter, vous avez été nombreux à partager tous ces moments avec nous et forcément, nous en avons gardé le meilleur. Tout de suite, voici le best of pour #JeSuisLeRoiDuMondeQuand !

Visiblement, Ed Sheeran (qui vient de dévoiler deux singles) est en live pour le trône !

Ed King Sheeran be like #JeSuisLeRoiDuMondeQuand je sors 2 nouvelles chansons qui slayent tout — C ???? (@NeverBlindMe13) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand j'arrive à remplir mes papiers importants de la CAF seule ???? — océane ✴ (@_dmrg) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand tu t'appelles Ed Sheeran — dallas (@condorxh) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand de temps en temps le hashtag devient féminin #JeSuisLaReineDuMondeQuand — Capucine (@Capucinemutine) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand bah quand je vivais chez maman ... J étais un roi maintenant je vis avec ma femme et je suis un bouffon — HyDr02 (@HyDr02) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand je réussi un compte rond quand je fais le plein d'essence — Kermit (@KermitZen) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand je fais croire ce que je veux à qui je veux pic.twitter.com/jDeqfLbEoB — Miss Satellys (@Satellys) 6 janvier 2017

#JeSuisLeRoiDuMondeQuand je chante les Rois du monde — Sherlock (@Coline_Arya) 6 janvier 2017