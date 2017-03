Virgin Tonic : Ivre, il... petit florilège des meilleures histoires !

Quand on boit trop, on peut faire tout et n'importe quoi - on ne vous apprend rien. La semaine dernière par exemple, un homme a pris une douche dans un lavomatique pour éviter de se faire détruire par sa femme en rentrant de sa soirée arrosée. Parce qu'on ne se lasse pas de ce genre d'histoire, on vous a préparé un petit florilège qui devrait faire votre journée. Parce que nous, ça a fait la nôtre !

D'abord, partons dans le Lot-Et-Garonne. Là-bas, un homme (un peu) alcoolisé s'est fait viré d'une boîte de nuit. Parce qu'on ne le vire pas comme ça, il est -bien évidemment- sorti de ses gonds. Et pour se venger, il n'a rien trouvé de mieux que de crever 15 pneus. On voit déjà la tête des propriétaires lorsqu'ils ont vu le carnage.

Quand tout le monde a peur des gendarmes, un petit malin s'est senti pousser des ailes à cause de l'alcool. Résultat, il a fait un doigt d'honneur aux gendarmes... en les doublant. Vous imaginez bien que la voiture a été arrêtée. Le conducteur, lui, avait 1,2 grammes d'alcool dans le sang.

Vous pensiez que le cliché du tatouage fait en étant bourré s'était perdu ? Que nenni ! Un Gallois a eu l'idée de se faire tatouer une paire de Ray Ban bleue. Ce n'est que le lendemain qu'il a pris conscience de son erreur. A partir de là, on se pose deux questions : la première, c'est comment le tatoueur a t-il pu accepter ? Et la deuxième : Pourquoi ? Juste, pourquoi ?

A Perpignan, un homme a décidé qu'il réveillerait tout son quartier (tant de dévouement, c'est beau). Voilà comment il a escaladé la cathédrale Saint Jean pour mieux aller sonner le clocher. Une pensée pour les voisins réveillés en sursaut.

Et on vous le rappelle, l'alcool est à consommer avec MODERATION !