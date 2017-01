Virgin Tonic : Ivre, il klaxonne une voiture de police pour qu'elle accélère

En soirée, il est parfois difficile de se freiner quand on boit de l'alcool (et pourtant, il le faut !). Et mardi dernier, en Bretagne, un homme a un peu forcé sur la bouteille lors d'un repas de famille. En fait, il a tellement bu qu'il a fini ivre. Et forcément, il s'est fait interpeller par la police. Le truc, c'est qu'il a klaxonné la voiture des autorités en se plaignant qu'elle n'allait pas assez vite... on vous laisse deviner la suite !

Quand il s'est rendu compte de son erreur, il a tenté de prendre une autre direction mais bien sûr, il était trop tard. Selon Ouest France, les policiers de la Bac en question l'ont vite rattrapé pour mieux lui faire passer un test. Avec 2,20 g d'alcool dans le sang, il a été placé sous contrôle judiciaire (en raison d'une récidive). Alors on vous le répète, l'alcool est à consommer avec modération !