Virgin Tonic : Inutile d'insister ! Les reproches des parents endorment le cerveau des ados

Pas la peine de faire des remontrances à son ado selon cette étude américaine ! Son cerveau se mettrait en effet en mode off lors des conflits... Pour arriver à ces conclusions, des chercheurs en neurosciences des Universités de Pittsburgh, Berkeley et Harvard, ont scanné le cerveau de 32 adolescents (âgés en moyenne de 14 ans et en bonne santé) en pleine écoute des reproches de leur maman. Les voilà qui remarquent alors que des parties cérébrales concernant le contrôle émotionnel et l'empathie réduisent fortement leur activité, contrairement aux zones responsables des émotions négatives. "Les adolescents ont arrêté de faire fonctionner leur processus de sociabilité et la compréhension de l'état d'esprit de leurs parents", expliquent nos chercheurs. En clair, la communication est en fait comme bloquée ! Ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de conflits parents-enfants non résolus...

Selon Wired, cette étude montre quand même des limites. Le site reproche tout d'abord aux chercheurs de ne pas avoir donné d'instructions précises aux participants. Ensuite, les résultats peuvent être interprétés de plusieurs manières. Ce pourrait être par exemple une façon pour l'ado de se protéger et de mettre fin à l'engueulade. Mais cette conclusion pourrait quand même expliquer quelques attitudes étranges...