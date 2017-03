Virgin Tonic : Indiana Jones 5 est officiel et arrive en 2019 !

Bonne nouvelle pour tous les fans d'Indiana Jones, dont la saga est récemment passée au grand Rex. Le cinquième épisode de la saga arrive et on y retrouvera toute l'équipe d'origine ! Harrison Ford reprendra son rôle d'Indiana tandis que Steven Spielberg sera à la mise en scène. Kathleen Kennedy et Frank Marshall seront aussi de retour à la production. C'est Alan Horn, le président des Studios Disney, qui a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué : "Indiana Jones est l'un des héros les plus iconiques du cinéma et nous sommes très impatients de le faire revenir sur grand écran, en 2019". Si la rumeur courait depuis un moment, la date de sortie a été dévoilée. C'est le 19 juillet 2019 que l'archéologue fera son retour sur les grands écrans !

Pour l'instant, pas plus d'informations sur le projet. Est-ce que Shia LaBeouf, star du mashup avec Daft Punk, sera de la partie ? Mystère. Ce qu'on sait, c'est que c'est le premier film de la franchise depuis le rachat de Lucasfilm par Disney (2012). On a hâte de voir si les studios seront capables de retrouver l'esprit de la saga après la sortie du dernier volet "Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal" aux nombreuses critiques négatives. A 75 ans, Harrison Ford reprend son rôle culte après ce dernier, "Indiana Jones et les Aventuriers de l'arche perdue",' "Indiana Jones et le Temple maudit" et "Indiana Jones et la Dernière Croisade".