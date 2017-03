Virgin Tonic : Ils s'évadent de prison... pour revenir avec des bières !

Dans le Tennessee aux Etats-Unis, les cellules de la prison de Hawkins County se sont ouvertes après une panne de courant nous apprend USA Today ! 4 détenus s'en sont rendus compte mais au lieu d'en profiter pour ne plus jamais revenir, nos compères ont décidé d'aller faire quelques courses ! Oui, les voilà qui reviennent un peu plus tard dans la nuit avec quatre packs de bières. Et pas de bol pour eux, ils seront quand même jugés pour évasion et introduction de substances intoxicantes dans une institution pénitencière. Un peu moins coriace que ce détenu qui drogue son frère jumeau pour s'échapper de prison.

"Je suppose qu'ils ont pensé que s'ils revenaient, ils ne seraient pas inculpés pour évasion, mais ils se sont trompés" explique le shérif Warren Rimer. Ridgy Dean Coleman, Jimmy Joe Stapleton, David Wayne Blizzard et David Allen Hopkins se sont évadés portant des habits de civils puisque la prison n'a pas assez d'uniformes oranges pour tout le monde leur permettant de ne pas se faire repérés à l'extérieur. "Au moins ils sont revenus" ajoute le Shérif. Un fail qui n'a rien à voir avec un bon Prison Break, dont voici le trailer officiel de la saison 5.