Virgin Tonic : Il vole une télécommande et écope de 22 ans de prison !

Il y a des histoires mignonnes comme celle de cette petite fille qui a acheté des cookies et une maison de poupée via Amazon Echo mais il y a aussi des histoires un peu étranges. A 35 ans, Eric Bramwell vient d'être condamné à 22 ans de prison pour avoir volé une télécommande. Le vol à eu lieu à Wheaton (Illinois) au mois d'août dernier et c'est grâce à son ADN que l'homme a été retrouvé - parce qu'il n'en n'était pas à son coup d'essai, il était connu des services de police.

Bien sûr, on pourrait avoir tendance à penser que 22 ans de prison pour une télécommande, c'est un peu exagéré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Etats-Unis, la récidive se paie très cher. «L'activité illégale de M. Bramwell et son histoire l'ont finalement rattrapé, a comment Robert Berlin (le procureur) selon Direct Matin. Quoi qu'il ait volé, il s'est heurté à plusieurs reprises à la loi. Il a pris ce qu'il voulait, encore et encore, et pensait que cela n'aurait pas de conséquences. C'est comme ça que cela fonctionne, et M. Bramwell vient de le découvrir». En novembre dernier, il avait écopé de six mois de prison pour insulte à la cour. Il devra purger une peine de onze ans avant de pouvoir espérer sortir plus tôt.