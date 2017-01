Virgin Tonic : Il mise tout sur un numéro et fait exploser la banque

Il y a des gens qui ont de la chance. On se souvient qu'il y a quelques mois, un joueur à l'EuroMillions avait décroché le gros lot et aujourd'hui encore, on pleure de ne pas avoir été à sa place. Aujourd'hui, on vous parle de Pedro Grendene Bartelle qui, au cours d'une virée au Casino de l'hôtel Conrad (Uruguay) a littéralement fait sauter la bande. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'a misé que sur un numéro. Présent avec ses proches, le joueur a parié près de 100.000 dollars (soit 92 000 euros) sur un seul et unique chiffre, le 32. Visiblement, le karma, l'univers ou n'importe quoi d'autre a été clément avec lui.

Vous imaginez bien que la réaction du joueur et de ses amis dépasse l'entendement après qu'ils aient pris conscience de la victoire (si l'on peut dire). "Ils sont tous fous !", hurle celui qui filme. Et pour cause ! On ne sait pas exactement combien il a raflé mais sur les réseaux sociaux, la rumeur voudrait qu'il ait remporté 3,5 millions de réaux brésiliens (soit un peu plus d'un million d'euros). Mais ça, c'est ce que raconte la rumeur. Selon le site Veja (site brésilien), les gains s'élèveraient à 50.000 dollars - ce qui constitue déjà une coquette somme. Parce qu'il était d'humeur généreuse, Pedro Grendene Bartelle a décidé de partager les gains avec ses amis - de quoi nous faire regretter de ne pas en faire partie !