La mariage est, en général, une étape clé dans vos vies, et Julien a compris l'importance d'une demande. Si l'on apprenait que se marier une fois vos études terminées était meilleur pour la ligne, il ne faut pas lésiner sur l'originalité de votre demande messieurs. Et ça, Julien l'a bien compris ! Ce jeune breton a eu l'idée ingénieuse de réaliser un court-métrage, qu'il a finalement fait diffuser dans un cinéma pour demander sa compagne en mariage !

Avec l'aide de son meilleur ami (et du directeur de salle du cinéma), le jeune homme a passé deux mois à réaliser et monter le film, afin qu'il puisse être diffusé en guise de bande-annonce ! La future mariée s'est confiée : ’J'ai été surprise, émue, je suis passée par plein de choses, je ne saurais pas décrire ça." Et bien sûr, elle a dit oui !