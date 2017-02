Virgin Tonic : Il braque son bar habituel, les clients le reconnaissent "Hey mais c'est J-C !"

Ce matin, dans le Virgin Tonic, Camille et toute l'équipe nous ont offert une news des plus folles ! Si nous étions surpris par l'existence des distributeurs à champagne, vous allez être surpris par ce fait, mais pas pour les mêmes raisons... D'après le journal local La Voix du Nord, jeudi dernier vers 19h dans un bar-tabac du quartier de la Grande-Résidence à Lens, un homme s'apprête à braquer le lieu. Armé d'un couteau, il décide alors de menacer la gérante dans le but de récupérer l'argent de la caisse. Si cela aurait pu prendre un tournant dramatique, c'était avant que des clients habituels ne reconnaissent le "braqueur" : "Hey mais, mais, c'est J-C !"

Si cette histoire parait improbable, elle n'en est pas moins vraie ! Démasqué, le quadragénaire décide alors de prendre la fuite. Celui-ci, qui a notamment été reconnu car il a la particularité de boiter, a alors été arrêté quelques mètres plus loin, alors qu'il venait de jeter son couteau dans une poubelle publique... L'apprenti braqueur a d'abord nié les faits en garde-à-vue, avant d'avouer devant des preuves en vidéos...