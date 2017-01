Virgin Tonic : Il achète 900 journaux pour cacher à sa femme sa gueule de bois

Dur retour de bâton ! Peut être ne le savez-vous pas mais aux Etats-Unis, lorsque l'on se fait arrêter pour conduire en état d'ivresse, il y a plusieurs façons d'être punis. Certains peuvent recevoir des amendes tandis que d'autres terminent en première page des journaux locaux. Or, un américain a pu tester cette punition, à son grand regret. Cet homme de 43 ans s'est donc fait arrêter après une soirée arrosée. Il a été emmené au poste mais a vite compris que sa photo serait en première page des journaux dès le lendemain. Alors forcément, il a décidé d'agir.

Pour éviter que sa femme ne tombe sur la presse et qu'elle apprenne son dérapage, il a donc fait la tournée des buralistes pour mieux acheter les 900 exemplaires des journaux en question. Croyez-le ou non, il l'a fait. Il a acheté les 900 copies. Le plan était parfait sauf que les buralistes ont donné l'alerte - ils n'avaient plus de journaux à vendre ! Résultat, l'histoire a fini sur internet et a fait le tour du monde. Lui qui voulait garder le secret... il est servi ! C'est une anecdote assez drôle (pour nous), un peu comme ces profs qui ont distribués les sujets corrigés à leurs étudiants lors d'un examen.