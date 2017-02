Virgin Tonic : Hater, l'appli qui va révolutionner votre façon de chercher l'âme soeur

On ne va pas se mentir, le célibat peut être pesant. Bien qu'il y ait de nombreux célibataires en France et que cela ne soit absolument pas une tare, nombreux sont ceux qui écument les sites de rencontre pour enfin remédier à leur solitude. Entre eDarling, Adopte un mec ou encore l'appli Once (sans compter Tinder), il y a de quoi faire. Or, on parle ce matin de Hater. Hater, c'est l'appli qui réunit des gens qui... détestent la même chose.

Alors que certaines applications misent tous sur les points communs, d'autres prennent le problème dans l'autre sens et se concentrent sur ce que les abonnés détestent. Vous avez horreur des chats ? Hater vous trouve un partenaire potentiel qui, comme vous, ne supporte pas les boules de poils. L'appli recense déjà 2000 sujets à détester à deux. Et ça, ça change tout. Pour l'heure, les utilisateurs sont américains mais bientôt, ils pourront proposer leurs propres sujets. On doit cette merveille à Brendan Alper et notre côté diabolique se frotte les mains : parce que jouer les haters en couple, ça n'a pas de prix.