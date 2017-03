Virgin Tonic : Google Maps, nouvelle arme du fisc ? 

On ne va pas se mentir, nous avons tous peur du fisc et des impôts. A chaque déclaration, on tremble pour être bien sûrs d'avoir tout fait, tout rempli et surtout, pour éviter de se faire reprendre. On ne vous apprend rien en vous disant qu'il faut tout déclarer - y compris votre piscine ! A Marmande par exemple, 300 personnes ont été rattrapées par le fisc parce qu'elles avaient une piscine non déclarée. Oui mais, comment-est-ce possible ?

Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas le temps de faire le tour des maisons pour vérifier que tout est en règle. Du coup, les agents ont trouvé une arme infaillible qui devrait (en plus) leur permettre de gagner du temps : Google Maps. Le principe est simple : ils tapent l'adresse et vérifient si -oui ou non- il y a une piscine. Avouez, jamais on y aurait pensé. Si certains se sont faits prendre, il peuvent se rassurer en se disant qu'il y a pire qu'eux : ce braqueur allemand, par exemple. Lui aussi, il s'est fait prendre par les autorités et ce n'était pas glorieux !