Virgin Tonic : George Clooney va être papa pour la première fois

Marié à sa femme l’avocate libanaise Amal depuis 2014, les dernières rumeurs disent que le couple pourraient bientôt être parents, et de jumeaux qui plus est ! La femme de 38 ans commence à s’afficher avec un ventre un peu rond, et même si les fêtes de fin d’année peuvent y être pour quelque chose, il se pourrait effectivement qu’elle attend son(es) premier(s) enfant(s) comme l’a révélé un membre de sa famille à un média libanais The Daily Star Lebanon. Amal Clooney est-elle enceinte ? Si la nouvelle n’a pas encore été confirmée ou réfutée par les intéressés, elle expliquerait le peu d’apparitions publiques d’Amal et George depuis quelque temps. C’est tout le bien qu’on souhaite à l’adorable couple !

Oh! D'après le @DailyStarLeb, Amal Clooney est enceinte de jumeaux. ???????????????????????????????? https://t.co/GuMyrnjscC — Nawal Bonnefoy (@nawalbonnefoy) 5 janvier 2017

The Daily Star Lebanon précise également que l’accouchement pourrait être prévu pour mars, soit dans deux mois ! George Clooney, l’une des plus grandes figures de séducteur, pourrait-il devenir papa pour la première fois cette année ? Quels noms pourrait-il donner à ses premiers enfants ? (Et non pas What et Else, comme l’a suggéré l’équipe de Virgin Tonic.) Affaire à suivre !