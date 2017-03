Virgin Tonic : Gagnez un séjour linguistique EF pour 2 personnes à Miami en écoutant la matinale !

La déprime hivernale vous pèse un peu trop en ce moment ? On a peut-être la solution pour vous. Envie de parler anglais comme un américain ? Virgin Radio et EF Education First s’occupent de tout et vous proposent de vous envoler direction les USA pour une semaine de cours au Centre international de langue EF à Miami. L’hébergement (en demi-pension), les cours et le transport (au départ de la France métropolitaine) seront bien entendu compris, il faudra juste que le voyage soit effectué avant le 30 septembre 2017. Ne manquez pas votre chance de profiter du soleil tout en améliorant votre niveau d’anglais ! Votre séjour linguistique à Miami avec EF pour deux personnes se gagne sur Virgin Radio, suivez le guide !

Pour remporter votre séjour linguistique à Miami pour deux personnes avec EF, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter votre matinale Virgin Tonic de 6h à 10h cette semaine et suivre les instructions de Camille Combal et son équipe pour gagner cette semaine de détente au soleil tout en apprenant à parler anglais. Bonne chance à tous !