Virgin Tonic : Félicitations ! Elle se marie à 106 ans pour la première fois !

Depuis trois ans, Valdemira Rodrigues de Oliveira et Aparecido Dias Jacob partagent une histoire d'amour dans la maison de retraite où ils se sont rencontrés. Agés respectivement de 106 et 66 ans, ils se sont enfin dit "oui" à Pirassununga (Brésil) nous apprend le Daily Mail ! Si les médecins ne pensaient pas que c'était une bonne idée, ils ont décidé de consacrer leur amour quand même. C'est la première fois qu'ils se marient l'un comme l'autre ! La fiancée de 106 ans a ainsi déclaré : "Je l'aime beaucoup. S'il meurt, je meurs aussi". De son côté le nouveau marié explique que leur rencontre en maison de retraite a été un véritable coup de foudre : "Je suis tombé amoureux à la seconde où je l'ai vue. Je sais qu'elle est un peu plus âgée que moi, mais peu importe puisqu'elle me rend heureux".

C'est grâce à l'association "The Project of Dreams" que l'union des deux tourtereaux a pu avoir lieu ! "Nous avons demandé à Valda et Jaco, séparément, quels étaient leurs rêves. Ils ont tous les deux répondu qu'ils voulaient se marier et avoir une petite maison pour vivre ensemble", rapporte Fabiane Zaffalon. Puisqu'ils ne pouvaient pas vivre seuls tous les deux, ils ont décidé de les aider à s'unir ! Résultat, ils se sont mariés à la maison de retraite devant 150 personnes !