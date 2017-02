Virgin Tonic : Faire du sport intensément pendant 11 minutes est l'équivalent d'une séance normale de 45 minutes

Ah, se mettre au sport. C'est tout un combat. Parce qu'au delà de trouver la force de faire 45 minutes de vélo, il faut déjà avoir la motivation de monter dessus. Si passer par la salle de sport était dans vos bonnes résolutions de 2017, alors vous savez de quoi on parle. Mais même si on est de bonne volonté, on a parfois du mal à passer une heure au milieu des armoires à glace qui peuvent soulever 50 kilos de poids sans sourciller. Si vous êtes comme nous et que clairement, vous avez du mal à vous y mettre, on a trouvé la solution !

Selon une étude scientifique relayée par Biba, faire 11 minutes de sport serait aussi efficace que si vous en faisiez 45. Si vous faîtes dix minutes de cardio avec un rythme correct et que vous donnez tout pour la onzième minute, alors vous aurez les mêmes effets qu'une séance de 45 minutes, paraît-il. Après, notez bien qu'il faut avoir une activité sportive régulière ! Après la chandeleur et ses crêpes, avouez que c'est plutôt une bonne nouvelle !