Virgin Tonic : Être mère est plus stressant qu'être père !

Et oui, c'est désormais un fait prouvé. Selon une étude publiée en octobre dans la revue American Sociological Review, il semblerait qu'être mère soit plus stressant qu'être père ! Si cela semble injuste, cette étude démontre que les mères sont plus fatiguées et stressées, notamment à cause des tâches liées à l'éducation de l'enfant dont elles sont en majeure partie responsables ! L'une des auteures de cette étude, Ann Meier, a affirmé : "La bonne nouvelle de cette étude, c'est que les parents apprécient généralement de passer du temps avec leurs enfants. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les mères y prennent moins de plaisir que les hommes parce qu'elles font plus de tâches parentales de l'ordre du 'travail' qu'amusantes."

Si l'on découvrait que le premier mot d'un bébé dépend de ce qu'il voit et qu'il est souvent lié à la maman, cela n'est malgré tout pas suffisant pour faire pencher la balance. Les nombreux témoignages de cette étude confirment que les mères ont toujours l'impression de ne pas "assez bien faire" cela étant dû à la pression de la société. Mais ce n'est pas tout... Celle-ci montre également que le sommeil et les moments de repos sont moins "réparateurs" pour les femmes que pour les hommes, car généralement interrompues. Elles réalisent d'ailleurs souvent plusieurs tâches à la fois...