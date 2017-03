Virgin Tonic : Et si les histoires que vous racontez à vos enfants influençaient le cours de leur vie ?

Quand on est jeune parent (ou parent tout court, d'ailleurs), on sait que notre vie est rythmée par celle des enfants. Et bien évidemment, il en est de même de nos soirées : pendant que certains célibataires passent leur soirée devant Grey's Anatomy, les parents passent quelques heures à endormir leurs enfants (selon leur degré d'excitation). On leur raconte des histoires et le plus souvent, c'est sans grande conviction. Mais à partir de maintenant, il va falloir faire attention aux histoires choisies.

En effet, les histoires que vous racontez le soir à vos enfants influenceraient leur vie futures : ce que raconte l’histoire leur inculque des valeurs, des doutes des peurs, Que ce soir le Petit Poucet, Cendrillon ou même les aventures de Martine, il faut savoir que les histoire restent "gravées" dans le système des enfants. Alors bien sûr, mieux vaut éviter de leur raconter l'histoire de l'homme qui a pris une ouche au lavomatique. Sait-on jamais, ça pourrait leur donner des idées plus tard !