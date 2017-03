Virgin Tonic : En moyenne, combien de temps les femmes devraient-elles dormir toutes les nuits ?

Le sommeil, c'est sacré. Et plus on vieillit, plus on aime passer du temps dans notre lit. On sait que le sommeil est essentiel, on sait qu'il faut y faire attention et ne pas le dérégler mais ce que l'on ne sait pas, c'est combien de temps une femme devrait dormir en moyenne. Parce que la science répond à peu près à toutes les questions possibles, des scientifiques ont étudié le sujet.

Visiblement, une femme aurait besoin de 7h36 de sommeil par nuit pour être au top de sa forme. Du moins, c'est ce que prétend une étude finlandaise. Bien sûr, cela varie d'une femme à l'autre ! Si vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit (et donc, si vous n'avez pas eu vos sept heures de sommeil), peut-être est-ce parce que vous n'êtes pas chez vous ? Si vous dormez mal lorsque vous n'êtes pas dans votre lit, nous savons pourquoi.